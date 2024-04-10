10 Апреля 2024
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Фото: hc-avto.ru

"Проявили характер": тренер "Автомобилиста" о победе 5:3 после 0:3

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" прокомментировал волевую победу своей команды над магнитогорским "Металлургом".

Четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина прошел накануне в Екатеринбурге. Хозяева уступали 0:3 по ходу встречи, но сумели переломить игру и победить со счетом 5:3.

Как заявил после матча Николай Заварухин, поначалу соперник был быстрее и забил хорошие голы там, где его команда недоработала.

"Здорово, что мы верили до конца. Проявили хоккейный, мужицкий характер. Вытащили тяжелую игру против сильного соперника. Идем дальше, главное – восстановиться. Нужно, чтобы вернулись эмоции – и ехать в Магнитогорск, играть против быстрой команды, которая создает очень много моментов", - цитирует тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Также Заварухин поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Такая атмосфера, которая гнала нас вперед, особенно когда мы проигрывали. Поддержка их ощущалась. Наверное, многим болельщикам понравилась такая остроатакующая игра, где была и оборона, и атака", - отметил специалист.

Следующий матч пройдет 11 апреля на льду "Металлурга". Затем соперники сыграют 13 апреля в Екатеринбурге. На данный момент счет между командами в серии до четырех побед – 2:2.

Теги: Автомобилист, Металлург, Заварухин, победа


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Ранее 01.04.2024 08:11 Мск "Автомобилист" опубликовал расписание полуфинальной серии Кубка Гагарина

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