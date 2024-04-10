Байден может запретить в Америке антивирус Касперского

Администрация президента США Джо Байдена может издать приказ, который запретит американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского". Такое решение может быть принято "из соображений национальной безопасности".

Такой документ может появиться уже в этом месяце. Он предполагает запрет "Лаборатории Касперского" предоставлять определенные продукты и услуги в США, пишет CNN.

Сейчас в Америке использование софта указанной организации уже запрещено в любых госструктурах, однако новый приказ может распространить запрет и на частные структуры и обычных американцев.