10 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вспомнили "Крокус" и помолились за погибших. В Екатеринбурге мусульмане отмечают Ураза-Байрам

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-Байрам – исламский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Несмотря на моросящий дождь, в мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге пришли тысячи мусульман для праздничной молитвы, передает корреспондент Накануне.RU.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что после трагедии в "Крокус Сити Холл" в Свердловской области ввели антитеррористические меры, из-за которых с 23 марта по 13 мая в регионе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Тогда и встал вопрос о праздновании Ураза-Байрам, который отмечается 10 апреля. Еще больше усугубляли ситуацию слухи о дискриминации мусульман на территории Екатеринбурга, в связи с чем главы диаспор даже рекомендовали иностранцам не выходить поздно ночью на улицу и не реагировать на провокации. Но отказываться от самого крупного религиозного праздника мусульмане не стали и предпочли домашней молитве традиционный намаз в мечети.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Утренний намаз начался в 06.30, однако уже за час в Абу-Ханифа было не протолкнуться. Многие пришли семьями, как например Камиджон, который привел с собой двух сыновей – 3 и 4 классов. Мальчики родились здесь, в Екатеринбурге, учатся на пятерки и отлично говорят по-русски. При этом они чтят культуру и традиции ислама и уже с семи лет вместе с отцом держат 30-дневный пост. По словам Камиджона, в школе к его сыновьям относятся с пониманием, не заставляют в Рамадан идти в столовую, а сегодня спокойно отпустили на праздничную молитву.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Целый месяц мы держали пост и, естественно, это очень святое для нас, потому праздничный намаз надо совершить именно в этот день. Дети с семи лет пост держат, не кушают, идут по стопам. Они Коран читают. Если ты этого не делаешь, ты не можешь считать себя мусульманином. Когда ты его читаешь не с переводом, у тебя мурашки по коже идут, то понимаешь, что тебе нужно идти по этому пути, чтобы создатель в судный день тебя принял в раю", - рассказал Камиджон.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Дома семью ждут женщины, которые начали готовиться к празднику еще за три дня. За богато накрытым столом соберутся самые близкие и родные люди, и весь день дом будет наполнен гостями. В Таджикистане Ураза-Байрам празднуется три дня, однако семья Камиджона с пониманием относится к тому, что в России приходится ограничиваться только одним. К тому же начальство также нередко идет навстречу, отпуская сотрудников отметить первый – самый святой день.

Несмотря на погоду и ограничения на проведение массовых мероприятий, у семьи не возникло и мысли остаться дома.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Создатель дает нам так много наград. Хоть град будет, мы будем стоять. Это ислам говорит, мы же Карим читали, знаем. У нас как у христианства нет Нового года и других праздников, у нас есть всего два – Рамадан и Ураза-Байрам, поэтому мы такими праздниками дорожим", - добавил Камиджон.

К началу молитвы мусульмане заполнили не только мечеть, но и территорию за ее воротами, в том числе и проезжую часть по улице Заводская. Имам стоял на улице с микрофоном, чтобы до каждого донести слова молитвы.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Перед намазом верующие почтили память погибших в "Крокус Сити Холе". Имам сказал, что стоит уважать закон страны, в которой ты проживаешь и призвал к миру, жизни и согласии.

Мусульмане на молитве в честь Уразы-байрама в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

По завершении молитвы улицы Репина и Заводская встали из-за толпы. Подъезжающие на остановки пустые автобусы, в момент наполнялись до отказа, а небольшой кусок дороги на Заводской возле мечети был заблокирован почти на 40 минут. Напомним, что ранее в Госавтоинспекции сообщали об ограничениях на дорогах возле мечетей Екатеринбурга с 03.00 до 10.00 в связи с Ураза-Байрам.

Мусульмане после утреннего намаза садятся на один из автобусов в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава региональной "Ассоциации национально-культурных объединений" и общества таджикской культуры "Сомон" Фарух Мирзоев рассказал Накануне.RU как прошел намаз в остальных мечетях Екатеринбурга. По его словам, ожидался большой наплыв верующих, из-за чего молитву могли читать дважды. Однако, в связи с последними событиями и рекомендациями диаспор, часть мусульман все же осталась дома. Столпотворение в Абу-Ханифа, где люди молились даже на дорожной части, стало скорее исключением.

"Все прошло спокойно, народу по сравнению с предыдущими годами было немножечко меньше. Хочу поблагодарить местных жителей за то, что с пониманием отнеслись к религиозным обрядам. Конечно, искренне поблагодарить правоохранительные органы, потому что не препятствовали никак и даже дали возможность людям исполнить свои религиозные обряды. Враги сейчас надеются на то, что мы запаникуем, испугаемся, начнем вводить всякого рода запреты. Но Россию не сломить, мы ничего не боимся, а наоборот говорим, что у нас правоохранительные органы ведут себя уверенно и контролируют ситуацию", - добавил Мирзоев.

Теги: Екатеринбург, Ураза-Байрам, Крокус


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