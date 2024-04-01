Глава Ярославской области назвал причину аварии с автобусом и поездом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о том, что установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским.

"Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", - написал Евраев в своем telegram-канале.

В поселке Берендеево под Переславлем-Залесским (Ярославская область) рейсовый автобус выехал на железнодорожный переезд, в этот момент его снес скорый поезд Архангельск – Москва. Погибли пятеро.