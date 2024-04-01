Названы имена рабочих, пострадавших при обвале горной породы в уральской шахте

В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за происшествия на шахте "Северопесчанская".

По предварительной информации, в момент происшествия в шахте находились пятеро горняков, троих из них подняли на поверхность, двоим из них оказывают необходимую медицинскую помощь. Дело завели по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", сообщает управление СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в 18.49 под землей произошел горный удар, в результате которого и могло произойти ЧП на шахте на глубине -338. Личности всех пострадавших рабочих сотрудниками полиции уже установлены: Никита К. 1987 г.р. и Николай М. 1977 г.р. – машинисты скреперной лебедки, проходчик Дмитрий О. 1987 г.р,, Владимир К, 1996 г.р, а также буровик Сергей Ф.1979 г.р.

"На предприятии создан и работает оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры, чтобы в кратчайший срок извлечь из-под завала пятого рабочего. Трое других пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Четвертому рабочему госпитализация не потребовалась. К эпицентру событий в срочном порядке прибыли и работают прокурор муниципалитета Леонид Сопочкин, руководитель городского отдела СКР Владимир Чернецов, а также коллеги из МВД, МЧС и руководство предприятия. Более подробные и точные обстоятельства инцидента устанавливаются", - отметил полковник Горелых.

На шахте "Северопесчанская" (расположена вблизи Краснотурьинска) в 18.43 во время плановых работ произошел обвал горной породы.