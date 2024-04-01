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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские власти опровергли повышение тарифов на отопление

К концу 1 апреля Свердловские власти поспешили обрадовать уральцев новостью о том, что повышения тарифов на отопление в регионе пока не предвидится. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

Как оказалось, документ, опубликованный на сайте РЭК имеет отношение только к одному конкретному дому. Путаница произошла из-за формулировки документа и отсутствия в нем адреса дома, который, по данным департамента, содержится в неких актах. К сожалению, они не отображаются при скачивании постановления о повышении тарифа.

"Согласно постановлению от 27 марта, опубликованному на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области, речь идет только о тарифе на тепловую энергию для жителей одного нового дома, который получает тепловую энергию от котельной в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это стандартная процедура, когда такой категории потребителя как "население" не было и в течение года эта категория появилась (построили жилой дом). Другие дома в этом микрорайоне будут оплачивать тепловую энергию по такому же тарифу", - сообщили в департаменте.

РЭК обращает внимание, что тарифы, ранее установленные для ПАО «Т Плюс» на территории Екатеринбурга, не изменились.

Напомним, что с 1 июля ожидается повышение тарифа на коммуналку на 9,6%. После повышения цен расходы возрастут пропорционально на 80-100 рублей, в зависимости от типа жилья и места проживания.

В январе текущего года Кассационный суд поставил точку в разбирательствах между РЭК Свердловской области и ФАС, утверждающей, что комиссия незаконно завысила тарифы на электричество. В результате, суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.

Теги: отопление, тариф


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