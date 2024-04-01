В Свердловской области в шахте произошел обвал горной породы

В Свердловской области на шахте "Северопесчанская" (расположена вблизи Краснотурьинска) в 18.43 во время плановых работ произошел обвал горной породы.

"Под завалом может находиться работник предприятия. Идут спасательные работы. Несколько сотрудников госпитализированы для обследования и оказания медицинской помощи", - сообщает прокуратура Свердловской области, уточняя, что началась проверка случившегося.

ТАСС со ссылкой на МВД уточняет, что трех шахтеров спасли и подняли на поверхность. Под землей может находиться четвертый рабочий, его продолжают искать.