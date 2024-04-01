01 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области и глава Южного центра перспективы развития судостроительной отрасли в регионе

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с генеральным директором Южного центра судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Сергеем Карачковым загрузку предприятий, перспективы развития судостроения в регионе и обеспечение кадровых потребностей.

Южный центр судостроения и судоремонта объединяет три судостроительные площадки региона, на которых сегодня работает порядка 2200 работников. По словам Сергея Карачкова сейчас астраханские мощности ОСК загружены на несколько лет вперед. Ведется строительство 13 судов различного класса и назначения, а также блоков ледостойкой стационарной платформы для месторождения «Каменномысское-море».

Глава региона отметил, что от стабильной работы предприятий зависит экономическое развитие региона, благополучие семей судостроителей.

«Для реализации потенциала предприятий необходимо урегулировать вопрос по заработной плате работников, чтобы опытные специалисты не уезжали в другие регионы», - подчеркнул губернатор.

В прошлом году астраханские корабелы приступили к строительству первых в России контейнеровозов, адаптированных под Каспий, и передаточного плавучего дока грузоподъемностью 25 тысяч тонн для «Северной верфи».

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Мы продолжим наращивать компетенции в строительстве и дноуглубительного флота. На заводе АСПО началась резка металла для серии земснарядов российского проекта 93.159 А. Контракт заключен с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку шести судов. В этом году мы заложим три земснаряда», - уточнил глава Южного центра.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, верфи оск, судостроение, северная верфь


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