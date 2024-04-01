В 2024 году в первый раз в первый класс в Астраханской области придут около 12 тысяч ребят

Сегодня стартовала запись детей в первые классы всех школ Астраханской области, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

В регионе в следующем учебном году за парты сядут около 12 тысяч первоклассников. На данный момент подано более 1800 заявок подано на Едином портале государственных услуг.

Прием заявлений от граждан проходит в два этапа: - до 30 июня документы на зачисление можно подать в школу по месту регистрации или другую при наличии льгот. А с 6 июля по 5 сентября заявления будут принимать от всех желающих, независимо от места проживания. Если в выбранной школе не будет мест, ребёнку предложат место в другой.

"Чтобы все ребята начали свой путь к знаниям комфортно продолжим реализацию областной программы по обеспечению первоклассников удобной мебелью. Закупим ученические парты и стулья, которые регулируется по высоте", - отметил Игорь Бабушкин.