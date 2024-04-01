Пермяки заявили в полицию на 64-летнего иностранца, фотографировавшего поезда

Пермяки заявили в полицию на 64-летнего иностранца, фотографировавшего поезда, сообщает Properm.ru.

Подозрительного мужчину заметили в районе станции Курья и Перми-сортировочной. О нем сообщили в полицию.

Стражи порядка установили, что мужчина - итальянец. Позвали переводчика, через которого выяснили, что у итальянца в Прикамье живет возлюбленная. Фотографии посмотрели и попросили удалить. Криминала в действиях итальянца не нашли. Но материалы все-таки передали в ФСБ.