01 Апреля 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Норильск вошел в число российских городов с самой благоприятной средой

Российский Минстрой озвучил рейтинг российских городов в индексе качества городской среды за 2023 год. Власти оценили в 68% число городов с благоприятной средой (всего 759), сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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"Индекс с каждым годом растет, что не может не радовать! Увеличивается и его среднее значение – уже 200 баллов. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%", - сообщил Хуснуллин.

Самыми комфортными городами-миллионниками стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар.

Самыми комфортными городами с населением 100 тыс. – 1 млн человек признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск и Нижневартовск.

"К 2030 году мы должны увеличить долю городов с благоприятной городской средой до 80% и в 1,5 раза повысить среднее значение индекса", - заявил вице-премьер.

Теги: город, городская среда, норильск, рейтинг


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