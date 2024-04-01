Полиция не обнаружила нарушений закона об экстремизме в смерти Сталина

Полиция не нашла признаков нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности" в смерти Иосифа Сталина. Об этом сообщил РИА Новости председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович.

Политик считает, что ответ дан "не по существу". По его словам, у правоохранителей сейчас "есть более актуальные задачи", поэтому он напомнит о важности проблемы позже.

В начале марта сообщалось, что партия "Коммунисты России" обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Сталина. Ответ в итоге пришел по линии МВД.

По официальным данным, Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг на фоне гипертонической болезни и атеросклероза.