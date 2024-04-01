01 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

29 школ Екатеринбурга уже завершили прием первоклашек

В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы и уже к полудню 29 местных школ завершили прием первоклашек. Итоги первого дня подачи заявлений подвел департамент образования Екатеринбурга.

По его данным, приемная кампания 2024-2025 учебного года стартовала на Едином портале Госуслуг в 00.00 1 апреля, а в 08.00 записать своих детей можно было очно во всех городских школах. К 12.00 было зарегистрировано 15 тыс. 649 заявлений. Очередность уже можно проверить по ссылке.

В этом году в 158 школах открыто около 24,6 тыс. мест для первоклассников, однако в 29 учебных учреждениях прием уже завершен. Несмотря на это, городские власти уверены - мест хватит абсолютно всем, а заявление можно будет подать вплоть до 30 июня.

О том, какая школа закреплена за адресом регистрации ребенка, родители могут узнать из постановления. Тех же детей, чьи родители не успели подать заявление, с 6 июля по 5 сентября распределят по школам, где остались свободные места.

Вся информация о порядке приема первоклассников в школы Екатеринбурга размещена на Официальном портале Екатеринбурга и на сайтах школ.

Теги: Екатеринбург, прием, первый класс


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