Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона

01 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совещание по вопросу подготовки региона к туристическому сезону 2024 года. Участники заседания обсудили комплекс мер, регламентирующих действия рыбаков-любителей, в том числе в связи с вышедшим приказом Минсельхоза России о запрете вылова воблы с 6 апреля по 31 декабря 2024 года.

Как отметил Игорь Бабушкин, важно соблюсти баланс между туристической привлекательностью региона и сохранением водных биоресурсов. Приказ Минсельхоза установил срок промышленного и любительского вылова воблы в Астраханской области на 2024 год – с 20 по 30 апреля. Поэтому, считает глава региона, необходимо провести широкую информационную работу, особенно на федеральном уровне и, таким образом, подготовить рыбаков к новым правилам лова.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков сообщил, что взаимодействие между исполнительной властью, федеральными ведомствами, контрольно-надзорными органами налажено. Вместе с тем, он отметил, что остаётся острой проблема браконьерского лова рыбы в период полного запрета на рыбалку с 16 мая по 20 июня. В это время рыба нерестится в полоях. Он предложил Росрыболовству рассмотреть возможность разработать план действий контрольных органов именно на этот период.

Заместитель руководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин сообщил, что в туристическом сезоне 2024 года будут задействованы 45 инспекторов отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов. Сотрудники управления будут передвигаться на 42 плавсредствах и 38 автомобилях. Также в период майских праздников на помощь коллегам придут 17 инспекторов теруправления из Волгоградской области и Калмыкии. В целом в весенний сезон в контрольно-надзорных мероприятиях примут участие 469 сотрудников различных ведомств. Первый совместный рейд по водным объектам пройдёт уже 3 апреля.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Министр транспорта и дорожной инфораструктуры Астраханской области Алексей Чепяков доложил, как будет организована работа паромов во время массового прибытия туристов-рыбаков. На дорогах общего пользования регионального значения находится 17 паромных переправ, которые обеспечивают связь с более чем 40 труднодоступными населёнными пунктами. Еще 26 паромно-понтонных переправ действуют на территориях муниципальных образований. Все объекты работают в штатном режиме.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Главы Енотаевского, Икрянинского, Володарского, Камызякского и Лиманского районов сообщили, как будет проходить информирование жителей и гостей региона об ограничениях и запретах на вылов рыбы, а также об организации сбора мусора в местах массового пребывания рыбаков-любителей. Во всех вышеуказанных муниципалитетах отпечатаны листовки с правилами рыболовства и информацией по запрету на вылов ряда видов рыб. Их будут раздавать рыбакам во время проверочных рейдов, на паромных переправах, на автозаправках. Организованы дополнительные площадки с контейнерами для сбора мусора. Информация об этих мероприятиях публикуется в районных СМИ, в социальных сетях.

Теги: игорь бабушкин, туристический сезон в астраханской области, запрет на вылов воблы, браконьерство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети