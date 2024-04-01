Астраханская область готова к началу весеннего туристического сезона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совещание по вопросу подготовки региона к туристическому сезону 2024 года. Участники заседания обсудили комплекс мер, регламентирующих действия рыбаков-любителей, в том числе в связи с вышедшим приказом Минсельхоза России о запрете вылова воблы с 6 апреля по 31 декабря 2024 года.

Как отметил Игорь Бабушкин, важно соблюсти баланс между туристической привлекательностью региона и сохранением водных биоресурсов. Приказ Минсельхоза установил срок промышленного и любительского вылова воблы в Астраханской области на 2024 год – с 20 по 30 апреля. Поэтому, считает глава региона, необходимо провести широкую информационную работу, особенно на федеральном уровне и, таким образом, подготовить рыбаков к новым правилам лова.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков сообщил, что взаимодействие между исполнительной властью, федеральными ведомствами, контрольно-надзорными органами налажено. Вместе с тем, он отметил, что остаётся острой проблема браконьерского лова рыбы в период полного запрета на рыбалку с 16 мая по 20 июня. В это время рыба нерестится в полоях. Он предложил Росрыболовству рассмотреть возможность разработать план действий контрольных органов именно на этот период.

Заместитель руководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин сообщил, что в туристическом сезоне 2024 года будут задействованы 45 инспекторов отдела госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов. Сотрудники управления будут передвигаться на 42 плавсредствах и 38 автомобилях. Также в период майских праздников на помощь коллегам придут 17 инспекторов теруправления из Волгоградской области и Калмыкии. В целом в весенний сезон в контрольно-надзорных мероприятиях примут участие 469 сотрудников различных ведомств. Первый совместный рейд по водным объектам пройдёт уже 3 апреля.

Министр транспорта и дорожной инфораструктуры Астраханской области Алексей Чепяков доложил, как будет организована работа паромов во время массового прибытия туристов-рыбаков. На дорогах общего пользования регионального значения находится 17 паромных переправ, которые обеспечивают связь с более чем 40 труднодоступными населёнными пунктами. Еще 26 паромно-понтонных переправ действуют на территориях муниципальных образований. Все объекты работают в штатном режиме.

Главы Енотаевского, Икрянинского, Володарского, Камызякского и Лиманского районов сообщили, как будет проходить информирование жителей и гостей региона об ограничениях и запретах на вылов рыбы, а также об организации сбора мусора в местах массового пребывания рыбаков-любителей. Во всех вышеуказанных муниципалитетах отпечатаны листовки с правилами рыболовства и информацией по запрету на вылов ряда видов рыб. Их будут раздавать рыбакам во время проверочных рейдов, на паромных переправах, на автозаправках. Организованы дополнительные площадки с контейнерами для сбора мусора. Информация об этих мероприятиях публикуется в районных СМИ, в социальных сетях.