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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Информатор&quot; / youtube.com/@rusinformator

Превышения вредных веществ в воздухе в районе "Уралмашзавода" не найдено

Роспотребнадзор озвучил первые результаты исследования воздуха в районе "Уралмашзавода" в связи с сегодняшним пожаром.

Напомним, сегодня днем на территории промышленной площадки на улице Машиностроителей в Екатеринбурге загорелась кровля цеха. Сообщалось, что все случилось на территории "Уралмашзавода". Позже стало известно, что горящее здание не относится к заводу, хотя и располагается рядом.

В зоне ближайшей жилой застройки от места ЧП проводились лабораторные исследования воздуха. Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, превышений концентрации вредных веществ не установлено.

"Накопления вредных веществ в воздухе не произошло благодаря оперативным локализации и тушению пожара. Также рассеванию загрязнителей способствовали климатические условия", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что по ряду показателей исследования еще продолжаются, они будут опубликованы по готовности. В управлении заверили, что держат ситуацию на контроле.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на место выезжал прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначев. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Теги: воздух, исследования, результаты, Роспотребнадзор


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