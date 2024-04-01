В областных педагогических чтениях поучаствовали преподаватели детских музшкол и школ искусств Астраханской области

01 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Образование Астраханская область
Фото:astrobl.ru

В областных педагогических чтениях поучаствовали преподаватели детских музшкол и школ искусств Астраханской области

В Астрахани состоялись Областные педагогические чтения для преподавателей детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Астрахани и Астраханской области. Мероприятие организовано Учебно-методическим центром по художественному образованию и повышению квалификации работников культуры и искусств.

Областные педагогические чтения — это масштабное мероприятие, которое проводится дважды в год, в период осенних и весенних школьных каникул и является благоприятной платформой для обмена опытом и передачи знаний между педагогами разных учебных заведений, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

В этот раз педагогические чтения объединили около 350 слушателей из числа преподавателей и руководителей детских школ искусств региона.

Обучение проводилось по всем направлениям образовательной деятельности школ искусств. В проведении педагогических чтений приняли участие профессорско-преподавательский состав средних специальных учебных заведений культуры и искусства региона, Астраханской консерватории и преподаватели детских школ искусств. Ведущие специалисты в области музыкального и художественного образования провели мастер-классы, открытые уроки и лекции, где раскрывались актуальные методики преподавания и подходы к обучению. Были рассмотрены различные темы, такие как развитие музыкального слуха и творческих способностей детей, использование современных технологий в педагогическом процессе, необходимость патриотического воспитания через творчество и многие другие.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участники форума получили возможность обсудить проблемы и перспективы развития детских школ искусств, а также обменяться опытом с коллегами и поделиться взглядами на образование и своими профессиональными достижениями.

(2024)|Фото:astrobl.ru

«Такие мероприятия играют ключевую роль в развитии и совершенствовании образовательной системы в области культуры и искусства, способствуют обмену знаниями и опытом между преподавателями детских школ искусств, а также развитию образования в сфере культуры и искусства в регионе. Я уверена, что участники педагогических чтений получили много полезной информации и вдохновения для дальнейшей работы», — подчеркнула важность педагогических чтений в повышении уровня квалификации преподавателей директор Учебно-методического центра Анна Козловцева.

Теги: областные педагогические чтения, преподаватели


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети