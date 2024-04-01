В областных педагогических чтениях поучаствовали преподаватели детских музшкол и школ искусств Астраханской области

В Астрахани состоялись Областные педагогические чтения для преподавателей детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Астрахани и Астраханской области. Мероприятие организовано Учебно-методическим центром по художественному образованию и повышению квалификации работников культуры и искусств.

Областные педагогические чтения — это масштабное мероприятие, которое проводится дважды в год, в период осенних и весенних школьных каникул и является благоприятной платформой для обмена опытом и передачи знаний между педагогами разных учебных заведений, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

В этот раз педагогические чтения объединили около 350 слушателей из числа преподавателей и руководителей детских школ искусств региона.

Обучение проводилось по всем направлениям образовательной деятельности школ искусств. В проведении педагогических чтений приняли участие профессорско-преподавательский состав средних специальных учебных заведений культуры и искусства региона, Астраханской консерватории и преподаватели детских школ искусств. Ведущие специалисты в области музыкального и художественного образования провели мастер-классы, открытые уроки и лекции, где раскрывались актуальные методики преподавания и подходы к обучению. Были рассмотрены различные темы, такие как развитие музыкального слуха и творческих способностей детей, использование современных технологий в педагогическом процессе, необходимость патриотического воспитания через творчество и многие другие.

Участники форума получили возможность обсудить проблемы и перспективы развития детских школ искусств, а также обменяться опытом с коллегами и поделиться взглядами на образование и своими профессиональными достижениями.

«Такие мероприятия играют ключевую роль в развитии и совершенствовании образовательной системы в области культуры и искусства, способствуют обмену знаниями и опытом между преподавателями детских школ искусств, а также развитию образования в сфере культуры и искусства в регионе. Я уверена, что участники педагогических чтений получили много полезной информации и вдохновения для дальнейшей работы», — подчеркнула важность педагогических чтений в повышении уровня квалификации преподавателей директор Учебно-методического центра Анна Козловцева.