15 арестованных в Таджикистане не связаны с терактом в "Крокусе"

15 жителей таджикских Душанбе и Вахдата, арестованные в связи с планированием террористических актов в дни празднования Навруза, не имеют отношения к совершившим теракт в "Крокусе".

Об этом сообщил РИА Новости источник в спецслужбах.

Ранее стало известно, что в таджикском городе Вахдат задержали девять человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" – там, по данным СМИ, жили до приезда в Россию двое из террористов, совершивших нападение на концертный зал. Сообщается, что задержанных подозревают в связях с организацией "Виалят Хоросан"*, которая ранее взяла на себя ответственность за атаку на "Крокус". Также известно, что допросы задержанных ведут таджикские и российские следователи.

Вечером 22 марта несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу. 26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. м. По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

29 марта СКР заявил о том, что обвиняемые в совершении теракта сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом. Координация действий проводилась в мессенджере Telegram с помощью рассылки голосовых сообщений. По указанию координатора, террористы на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Они планировали приехать в Киев за обещанной им наградой.