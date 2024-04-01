Mash: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, пишет Mash. Ранее исполнительница оставила в соцсети видеообращение о теракте в "Крокусе", в котором задержание подозреваемых назвала "публичной пыткой".

По данным телеграм-канала, соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов направил обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить уехавшую из страны певицу.

Отметим, Манижа - уроженка Таджикистана, так же, как и четверо задержанных по делу о теракте в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что российская певица Алла Пугачева попросила прощения у исполнительницы за жестокое задержание террористов, стрелявших в посетителей в "Крокус Сити Холле". "Прости", — написала артистка под постом Манижи.