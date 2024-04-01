01 Апреля 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

На московском рынке «Садовод» мигранты избили участников СВО

Двое участников СВО подверглись нападению на московском рынке «Садовод». Сообщается, что конфликт произошел с участием приезжих из Таджикистана, которые оскорбили бойцов.

Телеграм-канал REDACTED P6 (КОТËЛ #6) уточняет, что служба безопасности рынка «замяла» конфликт и могла угрожать бойцам в случае, если они обратятся в полицию. К инициаторам конфликта никаких санкций применено не было.

Это уже не первый подобный случай. В январе в подмосковном Чехове группа мигрантов избили участника СВО в кафе «Вояж». В то же время в Челябинской области были задержаны выходцы из ближнего зарубежья, ранее напавшие и ограбившие бойцов вместе с их супругами. Нападение происходило с применением перцового баллончика. СМИ уточняют, что правоохранительные органы на вызов не приехали.

В Ростовской области участник СВО получил тяжелые травмы после нападения порядка 20 мигрантов. По данным, публикуемым журналистами, изначально конфликт возник около кафе между двумя оппонентами, но «на подмогу» представителю ближнего зарубежья пришли приятели. Теперь семья пострадавшего опасается мести с их стороны.

В обществе растет запрос на справедливое наказание и усиление контроля за мигрантами в связи с возросшей криминальной обстановкой. Так, Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти с 12 435 до 21 894. По его поручению ответственные лица должны проанализировать ситуацию и предоставить решение проблемы с учетом ее региональной специфики.

Напомним, рынок «Садовод» принадлежит российскому бизнесмену Году Нисанову.

Теги: рынок садовод, участник сво, мигранты, кафе вояж


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