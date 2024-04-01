На Средний Урал приехало 20 тонн зараженных томатов

В Свердловскую область из Узбекистана привезли партию томатов весом 19,8 тонны. Уже по прибытии 26 марта эксперты обнаружили карантинный объект, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что на товаре присутствует коричневая морщинистость плодов томата или Tomato brown rugose fruit virus. Такие помидоры не могут продаваться на территории Свердловской области, а потому были отправлены обратно в Узбекистан.

За нарушение ФЗ № 206 "О карантине растений" владелец груза привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

Напомним, что в ряде случаев зараженные овощи или фрукты не несут в себе опасность для людей, а потому пригодны для употребления. Накануне в регион поступило 20,3 тонны яблок из Кабардино-Балкарской Республики, в которых нашли неопасного для людей карантинного вредителя.