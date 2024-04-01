Шестерых свердловчан судят за незаконные азартные игры

Направлено в суд уголовное дело шестерых жителей Свердловской области. Всех обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, однажды свердловчанин придумал план по организации незаконной азартной деятельности в Екатеринбурге, то есть вне специальной игорной зоны. Для этого он привлек еще пятерых человек. С октября 2020 по апрель 2023 года в арендуемых помещениях уральской столицы сообщники устанавливали программное оборудование на электронные терминалы.

Приходящие игроки помещали деньги в купюроприемник, после чего у них появлялась возможность начать игру. Полученные от любителей азарта деньги подельники распределяли между собой. Доход от их незаконной деятельности превысил 4,5 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.