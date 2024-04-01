В Заводоуковске объявлен карантин по бешенству

В Заводоуковске введен карантин по бешенству животных, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано региональным правительством.

В неблагополучном населенном пункте с 1 апреля 2024 года запрещается: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.