Малая эффективность Африканского корпуса связана с проблемой бюрократии внутри подразделения

Африканский корпус (АК) принес на Черный континент ряд проблем, которые мешают выполнению поставленных перед ведомством задач. Главной из них, по мнению журналистов, является бюрократия внутри подразделения.

Она не дает потенциально перспективному подразделению, которое должно было стать двигателем российской политики на материке, эффективно следовать своему предназначению. Из-за этого структура теряет влияние и репутацию в Африке.

Подобные бюрократические процедуры тормозят АК и не позволяют ему решительно встать на защиту мирного населения. Вместо этого существует огромное количество согласований и отчетности многочисленным начальникам, что приводит к путанице и отсутствия понимания среди рядовых солдат кому необходимо подчиняться.

Это сказалось на отношениях Африканского корпуса и военным руководством Ливии. Из-за низкой эффективности командованию Ливийской национальной армии (ЛНА) пришлось искать помощи у других союзников, в числе которых оказались американские ЧВК.

Проблема повлияла и на сотрудничестве с правительством Буркина-Фасо, которые так и не начали проведение совместных контртеррористических мероприятий. Различная бумажная работа мешает быстрому реагированию АК, что неприемлемо для тех проблем, которые возникают у африканских государств.