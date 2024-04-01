СВР: Украина пользуется спутниковой информацией США при обстрелах российских территорий

Украина активно пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой, при организации атак диверсионно-разведывательных групп и обстрелов территории РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Убийство мирных людей в Подмосковье - прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях", - заявили в ведомстве.

В октябре прошлого года в МИД РФ заявили, что квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара. В ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно обращала внимание на то, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, подобная деятельность являет собой "опосредованное участие в вооруженных конфликтах".