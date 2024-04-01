Экс-вице-премьера Чувашии подозревают во взятке в 32 миллиона рублей

В Чувашии арестован бывший вице-премьер республики Павел Данилов – он стал фигурантом дела о взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ­).

Следствие относит эпизод, вменяемый Данилову, к сентябрю 2022 – апрелю 2023 гг. Тогда, полагает СКР, Данилов получил от представителя коммерческих организаций через генерального директора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексея Антонова взятку в размере 32 млн руб. Взятку, якобы, дали за заключение с подведомственными Минстрою Чувашии учреждениями госкантрактов с определенными организациями.

Данилова задержали 30 марта в Москве. В тот же день в столице был задержан Антонов – "с поличным при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения в размере 18 млн руб., предназначавшейся для передачи Данилову". В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ Уголовные дела соединены в одно производство.

"Кроме того, следственным путем установлена причастность Павла Данилова к иным фактам преступной деятельности, доказательства подтверждающие это, продолжают собираться следствием. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела", - сообщили в СКР.