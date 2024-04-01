01 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Членкор РАН: Базовый ЕГЭ по математике все учителя считают позором

Базовый ЕГЭ по математике в том виде, в котором он существует сейчас, "все учителя считают полным позором". Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа", популяризатор математики Алексей Савватеев.
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Он характеризует уровень ЕГЭ так: базовый уровень - это ноль. В профильном ЕГЭ последние задачи очень сложные, но к ним можно подготовиться, так как они довольно похожи год от года, особенно если абитуриент нацелен на зазубривание. Но и без них вполне можно получить довольно высокий балл. Например, 70 баллов можно набрать, знаю программу только первых 7 классов. А потом поступить практически в любой вуз. Только какой от этого толк, если студент не знает материала 8-11 классов.

"Абсолютно все знают, что это полный позор", - сказал Савватеев.

Нужны переводные экзамены из класса в класс, считает членкор РАН.

Ранее ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ привел к тому, что репетиторы и учителя натаскивают выпускников на конкретные задачи, так как задания на ЕГЭ и в демонстрационном варианте почти совпадают. В результате ЕГЭ не проверяет знания.

Савватеев считает, что есть простой способ, оставив ЕГЭ, сделать его настоящим экзаменом, который будет проверять уровень выпускников. По математике достаточно создать базу из 5 тысяч задач, которую можно даже выложить в открытый доступ. В этом случае никакое натаскивание на конкретные задачи не поможет. Выпускник для высоких баллов должен знать всю школьную математику. Но это не делается, так как тогда станет понятен истинный уровень нынешней школы и итоги многолетних "реформ" образования, уверен он.

Количество выпускников, сдающих профильную математику, неуклонно снижается. Это значит, что снижается и число абитуриентов на инженерных специальностях.

Теги: ЕГЭ, математика


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