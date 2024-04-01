В Перми произошел пожар на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода

В Перми на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода по ул. Репина произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, загорелся трансформатор. Сообщение о пожаре поступило в 14.35. На место вызова были направлены 58 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС - 48 человек и 10 единиц техники.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четыре работника предприятия. Локализовать пожар удалось в 15.07, в 15.11 он был ликвидирован. Площадь составила четыре квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.