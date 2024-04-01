ЧМК останавливает на дорогостоящий ремонт домну после атаки беспилотника

"Северсталь" останавливает на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого меткомбината. В него планируется вложить 37 млрд руб., сообщили в компании.

Речь идет о доменной печи №5 "Северянка", ее остановят на капитальный ремонт первого разряда.

"Основная задача капремонта первого разряда, в проведение которого мы вкладываем 37 миллиардов рублей, – обеспечить высокую надежность и производительность стратегически важного объекта, от которого зависят как наши объемы производства, так и себестоимость продукции", - сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

В начале марта на ЧМК была совершена атака беспилотников. Сообщалось, что в одном из цехов комбината произошел взрыв. "Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт", - сообщили тогда в компании. Не уточнялось, что речь идет о доменной печи.