На промплощадке Уралмаша потушили пожар

Разгоревшийся в районе "Уралмашзавода" пожар потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Горел цех по производству трансформаторов. Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и 4 с пропаном. Разведка ведется с помощью беспилотника", - сообщают спасатели.

Они также рассказали, что стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. На данный момент превышение уровня концентрации нет.

Напомним, сегодня днем на территории промышленной площадки на улице Машиностроителей загорелась кровля цеха. По словам одного из рабочих, очагом возгорания стала синяя пластиковая бочка, в которой находился лак. "Рядом с этой бочкой велись огневые работы, что-то резали болгаркой. Бочка не была закрыта. Все произошло мгновенно", - передает его словам "Инцидент Екатеринбург".

По данным Telegram-канала "112", горящее здание не относится к "Уралмашзаводу", хотя и располагается рядом. Якобы цех по ремонту трансформаторов принадлежит ООО "Энерготрансстрой", которое занимается производством трансформаторов, генераторов и другого электрооборудования.

Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв.м., из них кровля обрушилась на 300 "квадратах". На улицу самостоятельно вышли 15 человек. К ликвидации были привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.