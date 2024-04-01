В Приамурье из-за трагедии на "Пионере" задержаны два сотрудника Ростехнадзора

В Амурской области двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в халатности, которая привела к трагедии в руднике "Пионер".

По данным управления СКР по Амурской области, подозреваемые в 2022-23 гг. во время плановых проверок деятельности "Пионера" не нашли грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В итоге нарушения не были устранены. Например, не остановили работу рудника. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Ранее в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер".