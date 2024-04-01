В Югре осудили бывшего главного дорожника по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями

В Югре бывшего руководителя муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города Ханты-Мансийска признали виновным по статьям о получении взятки в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на протяжении пяти лет.

Установлено, что в 2019 году по договоренности с представителями строительной фирмы, подсудимый обеспечил победу этой организации в конкурсе на установку окон и дверей в здании предприятия. В качестве взятки за совершенные в интересах фирмы действия обвиняемый получил материалы и комплектующие для обустройства в его собственном доме системы отопления. При этом оборудование было закуплено, поставлено и смонтировано силами строительной фирмы.

Кроме этого, подсудимый приобретал за счет денежных средств муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия стройматериалы, которые также были использованы при строительстве личного дома при обустройстве кровли крыши.