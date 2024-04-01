МИД РФ прокомментировал информацию о передаче Ираном данных о подготовке теракта в "Крокусе"

МИД РФ не располагает информацией о том, что Иран передавал российской стороне данные о подготовке теракта в "Крокус сити холле".

"Ничего такого мне неизвестно", - заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Иран якобы предупреждал Россию о готовящемся теракте.

На прошлой неделе издание The New York Times писало, что США передали России не всю информацию о подготовке теракта в "Крокусе". По данным газеты, Вашингтон опасался, что российские власти могут узнать об их разведывательных источниках или методах.