Роспотребнадзор исследует воздух в районе "Уралмашзавода" после пожара в цехе

В управлении Роспотребнадзора взяли на контроль качество воздуха в районе "Уралмашзавода" в связи с пожаром в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, Северным Екатеринбургским филиалом центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проводятся лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей жилой застройки от места ЧП. Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе и стараться не открывать окна.

"О результатах исследований будет сообщено дополнительно", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, сегодня днем на территории промышленной площадки на улице Машиностроителей в Екатеринбурге загорелась кровля цеха. По некоторым данным, все случилось на территории "Уралмашзавода".

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, по уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Из горящего здания самостоятельно вышли на улицу 15 человек. К ликвидации пожара привлечено 64 специалиста и 22 единицы техники.