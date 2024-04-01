Задержанные в Дагестане иностранцы давали деньги террористам из "Крокуса"

ФСБ России сообщила о том, что задержанные в Дагестане иностранцы участвовали в финансировании и обеспечении террористов из "Крокус сити холла", а также сами готовили теракт в Каспийске.

Сразу после совершения террористической атаки они намеревались выехать за пределы России, приводит РИА Новости данные центра общественных связей ФСБ России.

Напомним, в результате бойни в "Крокусе" погибли 144 человека, 10 из них еще не опознаны. Пострадали более 550 человек. Злоумышленники вошли в фойе концертного зала, где зрители собирались перед концертом группы "Пикник", и открыли стрельбу по толпе, а затем подожгли здание и скрылись в автомобиле. Задержать их удалось только на территории Брянской области на следующее утро. Все четверо задержаны, с ними, а также с их родными, в том числе с семьями в Таджикистане, проводятся следственные действия.

Добавим, что накануне также удалось предотвратить теракт в Ставрополье. Пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить теракт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. Обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.