В Иркутской области населению предложили оценить работу мэра на "отлично", "хорошо" или "супер"

В Чунском районе Иркутской области муниципальные чиновники в официальном Telegram-канале решили организовать странный опрос. Они попросили подписчиков оценить работу мэра Николая Хрычова, при этом выбрать можно только из трех вариантов: "супер", "отлично", "хорошо".

"Это нормально. Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию, руководителей, которых выбрало управлять хозяйственными процессами на территории района", - цитирует издание "Подъем" самого Хрычова.

Примечательно, что сначала под этим постом закрыли комментарии, а потом и сам опрос из ленты канала удалили.

Население Чунского района составляет около 28 тыс. человек., около 40 населенных пунктов. В начале нулевых численность населения превышала 40 тыс. человек. Основа экономики района – лесозаготовка.