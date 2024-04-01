Призывников из ЦВО не будут направлять служить в новые российские регионы

В рамках предстоящего весеннего призыва в Центральном военном округе призывников не будут направлять на службу в новые регионы России. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил глава организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России, это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - заявил полковник Малахов.

По его данным, отправке в войска из регионов ЦВО подлежат около 58 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Первые отправки к местам прохождения военной службы запланированы на 15 апреля.

Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля.