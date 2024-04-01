Песков не знает о решениях по новой структуре миграционной политики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике.

"Как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - цитирует его РИА Новости.

Ранее о том, что власти России обсуждают создание нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику, сообщила газета "Ведомости". Это может быть министерство, которое совместит те полномочия, которые сейчас есть у Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД. Также у нового ведомства может быть статус агентства в подчинении президента с такими же широкими полномочиями.