ЮНЕСКО: В мире нарастает проблема нехватки учителей

В мире все больше нарастает проблема нехватки учителей, что подрывает основы образования. Об этом говорится в отчете ЮНЕСКО.

Новые прогнозы показывают, что к 2030 году в мире будет не хватать 44 млн учителей начальных и средних школ. Последствия этого будут огромны: увеличится нагрузка на преподавателей, упадет качество образования. И если население Африки быстро растет, и там эти потребности понятны, то в богатых странах, которые давно не воспроизводятся, учителя просто уходят с работы, а власти не могут привлечь достаточного количества новых учителей, чтобы заменить растущее число увольняющихся. Проблема во весь рост стоит во Франции, Нидерландах, Британии, Японии, США.

Характерные цифры. Если в 2015 году в мире уволились лишь 4,6% учителей, то в 2022-м - уже более 9%. Рост в два раза.

В ЮНЕСКО предлагают повышать заработную плату учителям, улучшать условия труда, повышать престиж этой профессии. Если все продолжится, как сейчас, то к 2030 году из профессии могут уйти до 50% нынешних педагогов. При этом очевидным является обесценивание образования, его виртуализация, замена "цифрой", но в организации считают необходимым и дальше продолжать этот процесс, а также продвигать на руководящие должности женщин. В целом доклад выдержан в духе идеологии "устойчивого развития", о которой говорится прямо.

В России об огромной нехватке учителей говорят все, кроме... Минпросвещения, где называют смешные цифры по дефициту педагогов. Так, осенью министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что не хватает 30 тыс. учителей, хотя годом ранее говорил о "максимальной укомплектованности кадрами". При этом вице-премьер Татьяна Голикова называла цифру 11 тыс. Однако, по данным ОНФ, дефицит до 300 тыс. человек. Если учесть, что в школах чуть более миллиона учителей и они работают в среднем намного больше, чем на ставку, то при нормальной нагрузке в школах не хватает практически половины учителей. Главные причины - нищенские зарплаты и огромная бюрократическая нагрузка. В результате учителя массового уходят из школ, а молодые идут очень неохотно и долго там не задерживаются. По данным "Родной школы", 57% школьных учителей - предпенсионного и пенсионного возраста.