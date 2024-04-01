Россия обратится в международные суды после направления Украине ноты по антитеррору
Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, готовятся соответствующие документы.
Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что российская сторона передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск.
Как сообщалось, Россия предъявила Украине требование арестовать причастных к терактам в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, говорится в сообщении МИД. В числе тех, кого Москва требует выдать - глава СБУ Василия Малюка.
Поводом для обращения к международным законам стал террористический акт в Крокус Сити Холле, а также следы, которые ведут на Украину от других терактов с применением взрывных устройств: убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, смерть пяти человек в результате подрыва Крымского моста.