В Екатеринбурге горит цех на территории "Уралмашзавода"

В понедельник в Екатеринбурге произошел пожар. Горит крыша цеха.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 1 апреля на пульт пожарной охраны уральской столицы поступил сигнал о возгорании на улице Машиностроителей. На территории промышленной площадки загорелась кровля цеха.

Сейчас огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации. В ликвидации возгорания задействовано 13 единиц спецтехники.

Как добавили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало. По некоторым данным, все случилось на территории "Уралмашзавода". В соцсетях уже появилось видео с места пожара.