В Прикамье закрыли опасное кафе "Эдем"

В Прикамье закрыли опасное кафе "Эдем". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Прикамья, его посещение могло привести к массовым отравлениям.

Кафе расположено в поселке Юго-Камский. Во время проверки Роспотребнадзор нашел 21 нарушение санитарных требований. В частности, не было производственного контроля. Продовольственное сырье принимали без маркировок и сопроводительных документов. Не была соблюдена поточность технологических процессов. В холодильнике нет термометров и ярлыков у пищевых продуктов. Кроме того, не соблюдалось товарное соседство.

Напитки и кондитерские изделия находились вне охлаждаемой витрины. Ряд нарушений был связан с хранением и использованием дезинфицирующих средств. Требовали ремонта и производственные помещения, в мясо-рыбном и горячем цехах на стенах откололась плитка, облупилась краска на стенах. У сотрудников отсутствовали медицинские книжки и многое другое.

В связи с тем, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность по общественному питанию населения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе "Эдем" сроком на 45 суток.

В настоящее время деятельность заведения приостановлена, входные двери опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.