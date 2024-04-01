01 Апреля 2024
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Политика За рубежом
Фото: whitehouse.gov/ Adam Schultz

Байден объявил Пасху "днем трансгендерности"

Президент США Джо Байден официально объявил католическую Пасху, которая отмечалась 31 марта, "днем трансгендерности" (Transgender Day). Текст опубликован на сайте Белого дома.

В тексте все люди, не принимающие трансгендерную идеологию, названы экстремистами, против которых нынешний американский политический режим будет вести непримиримую борьбу. Также Байден обещает и дальше принимать законы о пропаганде трансгендерной идеологии и ее продвижении во всех сферах. Эта политика названа им борьбой против дискриминации по признаку "гендерной идентичности".

Пресс-секретарь Дональда Трампа Каролина Ливитт назвала это "ужасающим и оскорбительным". По ее убеждению, это является очередным примером "многолетнего нападения администрации Байдена на христианскую веру".

"Мы призываем президента и Белый дом принести извинения миллионам католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра будет только один праздник - Воскресение Иисуса Христа", - подчеркнула накануне Ливитт.

Политический обозреватель Бенни Джонсон назвал решение Байдена "пощечиной всем христианам в Америке".

"Америку захватили сумасшедшие", - сказал кандидат от республиканцев в Конгресс в штате Аризона Эйб Хамаде.

Многие республиканцы также возмущены. При этом Ватикан никак не отреагировал на эту декларацию. Там недавно официально приняли решение "благословлять" содомитов и, вероятно, поддерживают трансгендерную пропаганду.

Теги: сша, пасха, трансгендеры, джо байден


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