Байден объявил Пасху "днем трансгендерности"

Президент США Джо Байден официально объявил католическую Пасху, которая отмечалась 31 марта, "днем трансгендерности" (Transgender Day). Текст опубликован на сайте Белого дома.

В тексте все люди, не принимающие трансгендерную идеологию, названы экстремистами, против которых нынешний американский политический режим будет вести непримиримую борьбу. Также Байден обещает и дальше принимать законы о пропаганде трансгендерной идеологии и ее продвижении во всех сферах. Эта политика названа им борьбой против дискриминации по признаку "гендерной идентичности".

Пресс-секретарь Дональда Трампа Каролина Ливитт назвала это "ужасающим и оскорбительным". По ее убеждению, это является очередным примером "многолетнего нападения администрации Байдена на христианскую веру".

"Мы призываем президента и Белый дом принести извинения миллионам католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что завтра будет только один праздник - Воскресение Иисуса Христа", - подчеркнула накануне Ливитт.

Политический обозреватель Бенни Джонсон назвал решение Байдена "пощечиной всем христианам в Америке".

"Америку захватили сумасшедшие", - сказал кандидат от республиканцев в Конгресс в штате Аризона Эйб Хамаде.

Многие республиканцы также возмущены. При этом Ватикан никак не отреагировал на эту декларацию. Там недавно официально приняли решение "благословлять" содомитов и, вероятно, поддерживают трансгендерную пропаганду.