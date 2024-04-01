В Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура – мэр

В Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, в том числе частных собственников, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью изданию LIGA.net.

"Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита", - сказал мэр.

По его словам, сейчас население города составляет около 1,3 млн человек, более 150 тыс. – без жилья. При этом с момента начала СВО были моменты, когда в почти двухмиллионном городе оставалось всего 300 тыс. населения, заявил Терехов. Он добавил, что "ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая".