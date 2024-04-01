ВТБ прекращает выдачу IT-ипотеки

Банк ВТБ приостановит выдачу IТ-ипотеки. Решение об этом вступит в силу с 3 апреля.

Причина – исчерпание лимитов по этой программе, сообщили ТАСС в банке. После запуска программы, по ней было выдано около 11 тыс. кредитов на 108 млрд руб. Лимит о этой программе составляет 108,973 млрд руб.

В начале февраля 2024 г. Минцифры подготовило проект постановления правительства о продлении IT-потеки. В сообщении министерства говорится, что продолжить программу решено в связи с большим спросом. С начала действия программы выдано 48,6 тыс. кредитов на 424,8 млрд руб. Средняя ставка по IT-ипотеке составляет 4,2%.