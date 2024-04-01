Прикамцы пожаловались Бастрыкину на водоканал, загрязняющий реку

Прикамцы пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на водоканал поселка Всеволодо-Вильва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В соцсети "ВКонтакте" местные жители сообщили, что из-за ненадлежащей работы очистных сооружений муниципального предприятия сточные воды сбрасываются, зараженные химическими веществами. Затем эти воды попадают в реку Вильву.

В 2021 году суд вынес решение о модернизации оборудования, однако никаких мер предпринято якобы не было.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.