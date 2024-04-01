СМИ: Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов из "Крокуса"

Удален Telegram-канал, собиравший деньги через криптокошелек, который, предположительно, использовался для передачи денег исполнителям теракта в "Крокусе".

Как сообщает РИА Новости, данный канал вел человек с ником Mavlavi_56, бывший также администратором канала "Голос Хорасана", через который проводилась вербовка обвиняемых в теракте.

По данным Следственного комитета, обвиняемые в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом. Координация действий проводилась в мессенджере Telegram с помощью рассылки голосовых сообщений.