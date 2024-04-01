Взрыв в воронежской чайхане: основная версия – разборки конкурентов

Ко взрыву в чайхане "Восточный" в Воронеже привел бросок гранаты в окно первого этажа заведения, пишут Telegram-каналы со ссылкой на силовиков. В результате взрыва в кухонном помещении кафе никто не пострадал – ЧП произошло в ранний утренний час, когда в заведении еще никого не было. Повреждено оборудование чайханы, выбиты стекла в окнах.