Взрыв в воронежской чайхане: основная версия – разборки конкурентов
Ко взрыву в чайхане "Восточный" в Воронеже привел бросок гранаты в окно первого этажа заведения, пишут Telegram-каналы со ссылкой на силовиков. В результате взрыва в кухонном помещении кафе никто не пострадал – ЧП произошло в ранний утренний час, когда в заведении еще никого не было. Повреждено оборудование чайханы, выбиты стекла в окнах.
Между тем, по предварительной версии, причиной инцидента стал "конфликт предпринимательских интересов", об этом пишет ТАСС.