В баре в центре Москвы одна девушка пырнула другую осколком стакана

В центре Москвы, в одном из баров на улице Лесной две посетительницы устроили разборки на танцполе.

"Одна из девушек на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к другой нанесла ей осколком стеклянного стакана удар в подчелюстную область шеи", - сообщили в столичной прокуратуре.

22-летняя пострадавшая госпитализирована, сообщается, что ее здоровью причинен тяжкий вред.

Нападавшей 23 года, на нее завели уголовное дело.