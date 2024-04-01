На Среднем Урале с отколовшейся льдины спасли 12 рыбаков

На Среднем Урале спасли рыбаков с отколовшейся льдины. Инцидент произошел в минувшие выходные на Белоярском водохранилище.

Читайте также: В Пермском крае в реку Косьва провалились автомобили рыбаков

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, перед плановым профилактическим рейдом спасателям поступил сигнал, что 12 рыбаков откололись на льдине и их жизням угрожает опасность. На вооружении специалистов была быстроходная и грузоподъемная аэролодка "Пиранья", которая благодаря максимальной скорости до 120 км/ч позволяет в считанные минуты добраться до любой точки Белоярского водохранилища и оперативно приступить к спасению людей.

В итоге все рыболовы были успешно спасены и доставлены на берег. Никто из них не пострадал.

Сразу после завершения операции специалисты провели разъяснительную работу с другими рыбаками, проводящими свой досуг в опасной близости от кромки льда.

Напомним, недавно в Корсаковском районе Сахалинской области три рыбака-любителя отправились в вынужденное плавание – их унесло в море на льдине.