В Екатеринбурге дважды за год повысят цену на отопление

Жителям Екатеринбурга придется еще больше отдавать за отопление, начиная с 1 апреля. И это, увы, не шутка, а решение, к которому пришла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Согласно документу, опубликованному на сайте РЭК, начиная с 1 апреля, горожане будут платить 2тыс. 419 рублей за Гкал, а с 1 июля стоимость услуги вырастет до 2тыс. 685,73 рубля/Гкал. Напомним, что ранее стоимость составляла 2 тыс. 265 рублей, что на 6,8% ниже.

Документ от 27 марта (опубликован 29 марта) подписан и.о. председателя РЭК Свердловской области Алексеем Белоусовым.

Напомним, что с 1 июля также ожидается повышение тарифа на коммуналку на 9,6%. После повышения цен расходы возрастут пропорционально на 80-100 рублей, в зависимости от типа жилья и места проживания.

В январе текущего года Кассационный суд поставил точку в разбирательствах между РЭК Свердловской области и ФАС, утверждающей, что комиссия незаконно завысила тарифы на электричество. В результате, суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.